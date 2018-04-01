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Microsoft Edge Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 20 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Bildiğiniz gibi web tarayıcıları yapılan aramaları kayıt altına almaktadır. Zaten geçmişte de, tarayıcı geçmişi silmek ile ilgili birçok yazı kaleme almıştık. Şimdi ise izniniz ile, Microsoft’un Edge adlı tarayıcısı için geçmiş silme yönergelerini öğreniyor olacağız. Böylelikle Microsoft Edge tarayıcınızda kayıt altına alınmış olan arama geçmişiniz, tamamen sıfırlanmış olacaktır. Dilerseniz, daha fazla vakit kaybetmeden ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Umarım faydalı bir anlatım olacaktır.

AYRICA: Google Chrome Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Microsoft Edge Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle tarayıcınızı açın.
  • Ayarlar ve daha fazlası butonuna tıklayın.

  • Ayarlar sekmesine tıklayın.

  • Temizlenecek öğeleri seç butonuna tıklayın.

  • Tüm kutucukları onaylayın.

  • Temizle butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayın.

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