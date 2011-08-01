Nihayet, kısa bir süre önce, birçok kişi tarafından beklenen Microsoft Edge Chromium versiyonu için stabil sürüm 15 Ocak günü yayımlandı. İlgili indirme bağlantıları ise Microsoft'un resmi sayfalarında paylaşılırken, ilk incelemelerimizde tarayıcının oldukça hızlı olduğunu gözlemledik. Arzu ederseniz aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, Microsoft Edge (Chromium) stabil versiyonu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ancak, bu şekilde standart Edge'nin de yeni Chromium versiyonu ile yer değiştireceğini unutmamalısınız.

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Microsoft Edge Chromium için Stabil Sürüm Yayımlandı

İndir: Microsoft Edge (Chromium)