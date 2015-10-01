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Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 06 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!Sadece meyve ve sebzelerin kullanıldığı inanılmaz gerçekçilikte portreleri gördünüz mü? Polonyalı sanatçı ve fotoğrafçı olan Anna Tokarska, meyve ve sebzeler kullanarak gerçekçi görünümlü portreler yaratıyor. Çalışmanın arkasındaki ilham ise İtalyan sanatçı Giuseppe Arcimboldo‘nun tabloları. 50 – 80 cm. arası ölçülerek dikey olarak büyük bir titizlikle inşa edilen ve sonrasında da fotoğraflanan gerçekçi görünümlü portreleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

Meyve ve Sebzelerden Gerçekçi Görünümlü Portreler!

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