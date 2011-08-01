Meta "viewport" Etiketi Nedir? Ne İşe Yarar?

Günümüzde mobil uyumlu olmayan web sitesi neredeyse kalmadı. Eğer ki, sizin web siteniz de mobil uyumlu (Responsive) ise, bu çok güzel. Ancak ilgili tasarımınızın tüm cihazlar ile (telefon, tablet v.b.) adapte çalışabilmesi için, kısa bir meta etiket eklemenizde fayda var. Bu viewport adlı meta etiketi, tasarımınızın mobil cihazların küçük ekranları ile veya çok büyük ekranlar ile de örneğin, adapte çalışmasını (uyumlu olmasını) sağlıyor.

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İnternet üzerinde bu yönde birçok farklı meta tag mevcut ancak W3Schools tarafından önerilen ve kullanılması en uygun olan viewport etiketi aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki meta tag kodunu, temanızın head etiketinden hemen sonra eklemeniz yeterlidir. Etiketi, temanız Responsive uyumlu ise ekleyebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını dilerim.