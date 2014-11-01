Reklamlar kimin hoşuna gidiyor? Galiba, hiçbirimizin. Ancak bu denli büyük bir ekosistemde gelir elde edebilmek için her yolun denenmesi mübah gibi görünüyor. Facebook da reklamdan milyarlarca dolâr elde eden bir firma olarak, Messenger uygulamasına da reklam eklemeye hazırlanıyor. Messenger ürün lideri olan Stan Chudnovsky, VentureBeat ile yaptığı röportaj doğrultusunda; temel amaçlarının gelir elde etmek olduğunu aktarmasının yanı sıra, ilgili reklamların 2017′nin sonuna doğru herkes için aktive olması bekleniyor. Messenger’a reklamlar geldikten sonra, kullanıcı sayısındaki değişimin ne ölçüde olacağı ise merak konusu. Bu değişimi zaman gösterecek gibi görünüyor.