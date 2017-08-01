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Mercedes-Maybach S600 ile 14 Dakikalık Eşsiz Bir Yolculuk (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:23 - Tarih: 15 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Mercedes Maybach S600 ile 14 Dakikalık Eşsiz Bir Yolculuk (Video)Her otomobil kullanıcısının bir kere bile olsa uzun yolculuk yapmak isteyeceği otomobillerden birisi olan Mercedes-Maybach S600 için harika bir video paylaşıldı. AutoNL ekibi tarafından kullanıcı gözü olarak gerçekleştirilen video, bizleri yaklaşık 14 dakikalık bir yolculuğa davet ediyor. 6.0 litrelik twin-turbo on iki silindir motoru ile 525 beygir gücüyle 0′dan 100′e olan hızlanmasını sadece 5 saniyede gerçekleştiren Mercedes-Maybach S600, yurtdışında yaklaşık 200.000 dolarlık fiyat etiketine sahip. Sözü fazla uzatmadan sizleri paylaşılan video ile baş başa bırakalım. İyi seyirler…

Mercedes Maybach S600 ile 14 Dakikalık Eşsiz Bir Yolculuk (Video)

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