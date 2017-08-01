Her otomobil kullanıcısının bir kere bile olsa uzun yolculuk yapmak isteyeceği otomobillerden birisi olan Mercedes-Maybach S600 için harika bir video paylaşıldı. AutoNL ekibi tarafından kullanıcı gözü olarak gerçekleştirilen video, bizleri yaklaşık 14 dakikalık bir yolculuğa davet ediyor. 6.0 litrelik twin-turbo on iki silindir motoru ile 525 beygir gücüyle 0′dan 100′e olan hızlanmasını sadece 5 saniyede gerçekleştiren Mercedes-Maybach S600, yurtdışında yaklaşık 200.000 dolarlık fiyat etiketine sahip. Sözü fazla uzatmadan sizleri paylaşılan video ile baş başa bırakalım. İyi seyirler…