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Merakla Beklenen Amazon Türkiye Nihayet Açıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:07 - Tarih: 19 Eylül 2018 - Yorum: 0
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AmazonÜlkemizin teknoloji tutkunları tarafından büyük bir merakla beklenen dünyanın en ünlü alışveriş sitesi Amazon, Türkiye’deki kullanıcıların merakını nihayet sonlandırdı ve Amazon Türkiye açıldı. Amazon.com.tr sitesine girildiğinde de yaşadıkları gururu anlatan uzunca bir mesaj yayımlanmış. Bugün itibariyle Amazon Türkiye üzerinden siparişler verebildiğinizi de belirtelim. Elektrik süpürgeleri, televizyonlar, kitaplar gibi bir çok ürünü açılışa özel olarak indirimli bir şekilde edinebilirsiniz.

Ayrıca internet sitesinin yanı sıra Amazon Türkiye’ye iOS ve Android‘li akıllı telefon ve tabletler ile ulaşabilirsiniz. Amazon uygulamasını aşağıdaki bağlantı linklerinden indirebilirsiniz.

Amazon Türkiye Açıldı

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