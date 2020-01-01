Bir önceki içeriğimizde kaliteli backlink kaynakları kapsamında, Medium üzerinden backlink almak ile ilgili adımları paylaşmıştık. Oluşturduğunuz bu Medium profilinden verim alabilmek ve gerçek bir profil olduğunu bir nevi ispatlamak adına, bir profil fotoğrafı yüklemek de iyi bir fikir olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Medium.com profil resmi eklemek ile ilgili bilgi edinebilir ve profilinizin sağlıklı bir görünüm sunması adına, hemen bugün uygulamayı düşünebilirsiniz.

Medium'da Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Edit profile butonuna tıklayın.

2) Ardından kamera görseline tıklayarak, profil resminizi yükleyin.

3) Save butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.