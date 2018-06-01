Sizlerle bu zamana kadar birçok Maxthon Browser içeriği paylaştık. Bu içeriklerimizi incelemenizi öneririz. Gelelim, konumuza. Eğer ki Maxthon Browser’ı beğendi iseniz ve sürekli olarak kullanmayı düşünüyor iseniz, varsayılan tarayıcınız yapmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise kolaylıkla Maxthon Browser’ı varsayılan tarayıcı yapmak mümkündür. Tarayıcı değiştirmenin tam zamanı diyorsanız, o zaman Maxthon Browser’ı varsayılan tarayıcınız yapmayı düşünün.

AYRICA: Maxthon Browser’da Yazım Denetimini Kapatmak

Maxthon Browser’ı Varsayılan Tarayıcı Yapmak