Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Maxthon Browser’ı Varsayılan Tarayıcı Yapmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:13 - Tarih: 30 Ağustos 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Maxthon Browser'ı Varsayılan Tarayıcı YapmakSizlerle bu zamana kadar birçok Maxthon Browser içeriği paylaştık. Bu içeriklerimizi incelemenizi öneririz. Gelelim, konumuza. Eğer ki Maxthon Browser’ı beğendi iseniz ve sürekli olarak kullanmayı düşünüyor iseniz, varsayılan tarayıcınız yapmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise kolaylıkla Maxthon Browser’ı varsayılan tarayıcı yapmak mümkündür. Tarayıcı değiştirmenin tam zamanı diyorsanız, o zaman Maxthon Browser’ı varsayılan tarayıcınız yapmayı düşünün.

AYRICA: Maxthon Browser’da Yazım Denetimini Kapatmak

Maxthon Browser’ı Varsayılan Tarayıcı Yapmak

  • Menü > Ayarlar > Genel sekmesine tıklayın.
  • Varsayılan tarayıcı bölümündeki butona tıklayın.

Maxthon Browser'ı Varsayılan Tarayıcı Yapmak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.781 yazıda 8.124 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık