Günümüzde birçok tarayıcıda yumuşak kaydırma özelliği varsayılan olarak aktif durumda. Ancak ben buna pek alışkın değilim. Yani normal kaydırma benim için daha iyi. Eğer siz de yumuşak kaydırma özelliğini beğenmiyor iseniz, Maxthon Browser’daki yumuşak kaydırma özelliğini kapatmak mümkündür. Bunun için Ayarlar > Gelişmiş sekmesine tıklayın. Gezinme adlı bölümde yer alan Yumuşak kaydırmayı etkinleştir seçeneğini boş bırakın. Hepsi bu…

AYRICA: Maxthon Browser’da Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?

Maxthon Browser’da Yumuşak Kaydırmayı Kapatmak