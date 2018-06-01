Maxthon Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, yer imleri çubuğu ile ilgili bir ipucu paylaşacağız. Bildiğiniz gibi İnternet üzerindeki favori sitelerimize daha hızlı ulaşabilmemiz için tarayıcılarda yer imleri çubuğu bulunur. Bunu herkes bilir. Ancak herkes yer imleri çubuğunu kullanmak istemez. İşte bu yüzden, Maxthon Browser’da yer imleri çubuğunu gizlemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek tarayıcınızdaki yer imleri çubuğunu kaldırabilirsiniz.

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Maxthon Browser’da Yer İmleri Çubuğunu Gizlemek