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Maxthon Browser’da Yer İmleri Çubuğunu Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:31 - Tarih: 28 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Yer İmleri Çubuğunu GizlemekMaxthon Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, yer imleri çubuğu ile ilgili bir ipucu paylaşacağız. Bildiğiniz gibi İnternet üzerindeki favori sitelerimize daha hızlı ulaşabilmemiz için tarayıcılarda yer imleri çubuğu bulunur. Bunu herkes bilir. Ancak herkes yer imleri çubuğunu kullanmak istemez. İşte bu yüzden, Maxthon Browser’da yer imleri çubuğunu gizlemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek tarayıcınızdaki yer imleri çubuğunu kaldırabilirsiniz.

AYRICA: Maxthon Browser’da Kayıtlı Şifreler Nerede Bulunur?

Maxthon Browser’da Yer İmleri Çubuğunu Gizlemek

  • Yer imleri çubuğuna gelin ve sağ tıklayın.
  • Sık kullanılanlar çubuğunu gizle seçeneğine tıklayın.

Maxthon Browser'da Yer İmleri Çubuğunu Gizlemek

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