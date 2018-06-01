Birçok tarayıcıda kullandığınız veya seçtiğiniz dil doğrultusunda yazım denetimi özelliği bulunmaktadır. Bu özellik, hatalı yazımlarda sizleri uyarmaktadır. Yani anlamanızı sağlamaktadır. Maxthon Browser‘da da bu yönde bir özellik mevcut. Ancak siz de benim gibi yazım denetimi özelliğini kullanmak istemeyebilirsiniz tarayıcınız üzerinde. Bu yüzden, Maxthon Browser’da yazım denetimi kapatmak mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Maxthon Browser’da Yer İmleri Çubuğunu Gizlemek

Maxthon Browser’da Yazım Denetimini Kapatmak