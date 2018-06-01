Maxthon Browser‘da dilerseniz varsayılan arama motorunu değiştirebilirsiniz. Yani arama bölümünden yapacağınız aramaların hangi arama motorundan gerçekleştirilebileceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için Menü > Ayarlar bölümüne giriş yaptıktan sonra, Genel adlı sekmeye tıklayın. Ardından ise Varsayılan arama motoru adlı açılır menüden dilediğiniz seçimi gerçekleştirin. Böylelikle ilgili arama motoru otomatik olarak varsayılan olacaktır. İlgili görsel hemen aşağıda yer alıyor.

AYRICA: Maxthon Browser’da Tarayıcı Sürümünü Öğrenmek

Maxthon Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek