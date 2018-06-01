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Maxthon Browser’da Sekme Kilitleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 17 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Sekme Kilitleme Nasıl Yapılır?Maxthon Browser ile ilgili içeriklerimize yavaş yavaş başlıyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yanlışlıkla önemli bir sekmeyi kapattığınız oldu mu hiç? Bu durum can sıkıcı sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden Maxthon Browser’da sekme kilitleme özelliği bulunmakta olup, böylelikle kilitlediğiniz sekmeyi yanlışlıkla da olsa kapatamıyorsunuz. Bunun için kilidi açmanız gerekecek. Sonuç olarak Maxthon Browser’da sekme kilitleme nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız, hemen anlatalım.

Maxthon Browser’da Sekme Kilitleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Maxthon Browser’ı açın.
  • Sekme üzerine gelerek, Sekmeyi kilitle seçeneğine tıklayın.

Maxthon Browser'da Sekme Kilitleme Nasıl Yapılır?

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