Maxthon Browser‘da, birçok yeni nesil tarayıcıda bulunduğu gibi, kenar çubuğu bulunmaktadır. Bu sol tarafta bulunan kenar çubuğu ile birtakım uygulamalara daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu ekran bazında biraz yer kaplıyor. Dolayısı ile kenar çubuğunu kullanmıyor iseniz, bunu gizlemeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Maxthon Browser’daki kenar çubuğu gizlemek nasıl oluyor, hemen öğrenebilir ve kolaylıkla da uygulamaya başlayabilirsiniz.

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Maxthon Browser’da Kenar Çubuğu Gizlemek