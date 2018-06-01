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Maxthon Browser’da Kayıtlı Şifreler Nerede Bulunur?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:58 - Tarih: 27 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Kayıtlı Şifreler Nerede Bulunur?Maxthon Browser‘da “Passkeeper” adlı bir özellik mevcut. Bu özellik, sizlere kayıtlı şifreleriniz ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Yani kayıtlı şifrelerinizi bu bölümden yönetebilir, kaldırabilir, dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Dolayısı ile İnternet sitelerine daha hızlı erişim sağlayabilmek adına kayıtlı şifreleriniz var ise, bu şifrelerinizi Passkeeper bölümünden inceleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını diliyoruz.

AYRICA: Maxthon Browser’da Proxy Kapatma Nasıl Yapılır?

Maxthon Browser’da Kayıtlı Şifreler Nerede Bulunur?

Maxthon Browser'da Kayıtlı Şifreler Nerede Bulunur?

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