Maxthon Browser stil olarak bizim bildiğimiz tarayıcılardan biraz farklı. Dolayısı ile yeni bir kullanıcı iseniz, birçok şeyin nerede olduğunu bulmanız biraz zaman olabilir. Zaten biz de bu yüzden Maxthon Browser ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere bir soru sormak istiyorum, düzenli olarak geçmiş siliyor olabilirsiniz. Peki Maxthon Browser’da geçmiş silme nasıl yapılır, bunu biliyor musunuz? Çok basit. Öncelikle Menü adlı butona tıklayın. Ardından ise Geçmiş bölümüne giriş yapın. Açılan sayfadaki Geçmişi Temizle butonuna tıklayın. İşte, tüm geçmiş silinmiş durumda!

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Maxthon Browser’da Geçmiş Silme Nasıl Yapılır?