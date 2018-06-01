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Maxthon Browser’da Çoklu Sekme Kapatırken Uyarı Almak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:21 - Tarih: 25 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Maxthon Browser'da Çoklu Sekme Kapatırken Uyarı AlmakBazen birçok sekme açabiliriz tarayıcı üzerinde. Ancak yanlışlıkla da olsa bu sekmeleri komple kapattığınızda, bir kayıp yaşanabilir. İşte Maxthon Browser‘da buna yönelik bir özellik bulunuyor. Çoklu sekme kapatırken uyarı almak kesinlikle bu açıdan faydalı olabilir. Dilerseniz bu özelliği aktive edebilirsiniz. Yapmanız gereken ise, ilgili seçeneği onaylamak olacaktır. Böylelikle çoklu sekme kapatır iken, bir uyarı alacaksınız ve ilgili sekmeler direkt kapanmamış olacaktır.

AYRICA: Maxthon Browser’da Varsayılan Arama Motorunu Değiştirmek

Maxthon Browser’da Çoklu Sekme Kapatırken Uyarı Almak

  • Menü > Ayarlar bölümüne giriş yapın.
  • Genel sekmesine gelin.
  • Çıkarken uyar adlı seçeneği onaylayın.

Maxthon Browser'da Çoklu Sekme Kapatırken Uyarı Almak

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