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Matrix 4 ve John Wick 4 Aynı Tarihte Vizyona Girecek

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:50 - Tarih: 12 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Matrix 4 ve John Wick 4 Vizyon TarihiMatrix 4 için açıklanan vizyon tarihi dikkatleri üzerine çekti. Warner Bros. yeni Matrix filminin tarihini açıkladıktan sonra kafalar karıştı. Sebebi ise Keanu Reeves'in diğer beklenen filmi John Wick 4 ile aynı gün olması. Yapılan açıklama ile birlikte iki Keanu Reeves filmi olan Matrix 4 ve John Wick 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.

Matrix 4 ve John Wick 4 Ne Zaman Çıkacak?

Ünlü oyuncuyu aynı tarihte iki farklı rolde görme şansını elde etmek de ayrı keyifli olacak gibi duruyor. Ancak filmlerinin başarılarını etkileyecek mi, zamanı geldiğinde göreceğiz.

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