Matrix 4 ve John Wick 4 Aynı Tarihte Vizyona Girecek

Matrix 4 için açıklanan vizyon tarihi dikkatleri üzerine çekti. Warner Bros. yeni Matrix filminin tarihini açıkladıktan sonra kafalar karıştı. Sebebi ise Keanu Reeves'in diğer beklenen filmi John Wick 4 ile aynı gün olması. Yapılan açıklama ile birlikte iki Keanu Reeves filmi olan Matrix 4 ve John Wick 4, 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girecek.

Ünlü oyuncuyu aynı tarihte iki farklı rolde görme şansını elde etmek de ayrı keyifli olacak gibi duruyor. Ancak filmlerinin başarılarını etkileyecek mi, zamanı geldiğinde göreceğiz.