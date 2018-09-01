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Master & Dynamic, Kablosuz Kulaklığını Tanıttı ve Satışa Sundu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:34 - Tarih: 14 Eylül 2018 - Yorum: 0
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Master Dynamic MW07Master & Dynamic, müzik tutkunları için geliştirdiği, MW07 olarak adlandırdığı ilk tamamen kablosuz kulaklığını tanıttı ve satışa sundu. Apple AirPods‘u hedef alan ve USB-C ile 1,5 saatte tam şarj edilebilen pili ile 3,5 saate kadar müzik deneyimi vadeden şık tasarımlı kulaklık, şarj kutusu ile kullanıldığında ekstradan 14 saate varan kullanım sunuyor. Bluetooth 4.2 bağlantısı kullanılan kulaklığın sağ yanında Google Asistan, Siri veya Bixby gibi kişisel asistanlara ulaşım sağlayan bir tuş bulunuyor.

Master & Dynamic, Kablosuz Kulaklığını Tanıttı ve Satışa Sundu

Satış fiyatı hakkında bilgi isteyenler için hemen söyleyelim. Resmi internet sayfası üzerinden satışa sunulmuş durumda olan Master & Dynamic‘in kablosuz kulaklığının satış fiyatı 299 dolar.

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