Masaüstü Kişiselleştirme Aracı: Rainmeter

Masaüstü görünümünü daha da kişiselleştirmek ister misiniz? Bunun için birçok uygulama var. RocketDock ise bunlardan yalnızca biri. Bir de birçok kişinin bildiği Rainmeter uygulaması var. Ücretsiz ve Türkçe olan Rainmeter temaları ile masaüstünüzü benzersiz bir görünüme ulaştırabilirsiniz. Eğer Windows 10‘un varsayılan masaüstü görünümünden sıkıldıysanız ve çok da vaktiniz var ise, kendiniz için onlarca tema ile birlikte farklı görünümler elde edebilirsiniz.

İndir: Rainmeter