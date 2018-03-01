Masaüstü Düzenleme Uygulaması: RocketDock

Windows 10 görsel olarak diğer sürümlere nazaran daha profesyonel. Ancak mevcut masaüstü görünümünü daha da farklı ve minimal bir görünüme büründürmek mümkündür. RocketDock uygulaması bizlere bu konuda yardımcı oluyor ve masaüstü simgelerini daha sade bir şekle sokabilmemize olanak tanıyor. Aşağıdaki uygulamayı bugün indirin ve hemen kurun. Ardından masaüstü simgelerinizi sade bir şekilde dizerek, daha konforlu bir alan, daha geniş bir masaüstü elde edin.

Tamamen ücretsiz ve kesinlikle Türkçe bir uygulamadır.

İndir: RocketDock