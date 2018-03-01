Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Masaüstü Düzenleme Uygulaması: RocketDock

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:29 - Tarih: 06 Mart 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Masaüstü Düzenleme Uygulaması: RocketDockWindows 10 görsel olarak diğer sürümlere nazaran daha profesyonel. Ancak mevcut masaüstü görünümünü daha da farklı ve minimal bir görünüme büründürmek mümkündür. RocketDock uygulaması bizlere bu konuda yardımcı oluyor ve masaüstü simgelerini daha sade bir şekle sokabilmemize olanak tanıyor. Aşağıdaki uygulamayı bugün indirin ve hemen kurun. Ardından masaüstü simgelerinizi sade bir şekilde dizerek, daha konforlu bir alan, daha geniş bir masaüstü elde edin.

Tamamen ücretsiz ve kesinlikle Türkçe bir uygulamadır.

İndir: RocketDock

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.600 yazıda 8.037 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık