Marvel's Avengers Oyunundan Fragman Geldi

Sinemalarda gişe rekorları kıran Yenilmezler serisinin oyunu geliyor. Square Enix, E3 2019 konferans kapsamında oyunun tanıtım videosuyla çıkış tarihini açıkladı. Oyunda ilk başta Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor olmak üzere beş karakter olacak ve sonrasında da ücretsiz güncelleştirmeler ile yeni karakterler eklenecek.

Dört kişi co-op olarak oynanabilecek olan Marvel’s Avengers oyunu 15 Mayıs 2020 tarihinde PS4, Xbox One, PC ve Stadia platformları için çıkışını yapacak. Paylaşılan oyun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Marvel's Avengers Video İzle