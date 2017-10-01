Marvel‘ın yeni filmi olan Black Panther için yeni fragman görücüye çıkarıldı. Captain America: Civil War ile tanıdığımız Black Panther’ı babasının intikamını almak için neler yapacağını izleyeceğiz. Black Panther rolüyle Chadwick Boseman tekrar karşımıza çıkarken, ona Michael B. Jordan, Everett Ross, Andy Sarkis, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett gibi ünlü isimler eşlik ediyor. 16 Şubat‘ta vizyona girmesi beklenen filmin yeni yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.