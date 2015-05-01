Bilim, geleceğimizi şekillendiren en büyük olgulardan bir tanesi. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini ölçümlemek için, bilim alanında yapılan çalışmalara göz atmak yerinde bir tercih olacaktır. Şuna emin olabiliriz ki, Türkiye‘de de bilim ve teknoloji alanında çalışmalarda bulunan gençler yok değil. Sadece sayıları az. Dolayısı ile daima bilimsel çalışmalarda bulunmanın önemini vurgulamak gerektiği kanısındayız. Şimdi birbirinden başarılı ve çalışkan gençlerden oluşan İTÜ Rover Takımı‘nı tanıyor olacağız. Birçok yarışmaya da katılım göstermiş takım takdiri hak ediyor.

İTÜ Rover Takımı, “Rover” adı verilen uzay araştırma aracı geliştiren bir ekip. Bu yönde hazırlanan global bir yarışma da söz konusu. İşte bu genç ekip, Türkiye’den University Rover Challange adlı yarışmaya katılacak ilk takım olmak için uzun zamandır efor sarf ediyor. Ülkemizin adının da bu gibi uzay araştırmalarında yer alacak olması ise büyük bir kıvanç diye düşünüyoruz.

İTÜ Rover Takımı’nda yer alan tüm dostlarımızı Teknobeyin.com olarak gönülden kutluyoruz ve amaçları uğruna verdikleri emeği saygıyla karşılıyoruz. Umuyoruz ki yarışmaya katılabilirler ve amaçlarına ulaşırlar. Bu uğurda verdikleri emeklerin karşılığını almaları ise tek temennimiz olacaktır. Bu yönde daha detaylı bilgi için ise aşağıdaki bağlantılara hemen şimdi göz atabilirsiniz.

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