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Mark Zuckerberg ve Harvard Konuşması (Video)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:29 - Tarih: 06 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Mark Zuckerberg ve Harvard Konuşması (Video)Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ancak minimalist bir yaşama sahip olan Mark Zuckerberg, birçok konuda farkını ortaya koyuyor. Sadece giydiği kıyafet bile günlerce konuşulabiliyor… O’nun kendisine olan güveni ve inancı Facebook‘u oluşturmasında büyük bir paya sahip olsa gerek. Harvard‘ı bırakan Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda oraya geri dönerek bir konuşma yaptı. Konuşması gerçekten de motive edici bir konuşma idi… Bu yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum ben de.

Mark Zuckerberg Harvard Konuşması

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