Popüler sosyal paylaşım platformu olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi’ni yarıda bırakması üzerinden 12 yıl geçtikten sonra mezuniyet konuşması için geri dönüyor. 2005 senesinde Bilgisayar Bilimi eğitimi alan fakat Facebook‘un temellerini atmasıyla birlikte işine daha uzun vakitler harcaması gerektiğini düşünen Zuckerberg, okulunu yarıda bırakmıştı. Ardından dünyayı değiştiren projesiyle bugünkü konumuna geldi. Ayrıca Mark, yapacağı 2017 yılının mezuniyet konuşmasının ardından Harvard Üniversitesi’nden onursal derece elde edecek.

Mark Zuckerberg de kendi Facebook hesabı üzerinden bu konuda keyifli bir video yayınladı. Bu kısa videoda aynı şekilde okulunu yarıda bırakan ve 10 sene önce Harvard’da mezuniyet konuşması yapan Bill Gates‘ten yardım istedi. Videoya aşağıdan göz atabilirsiniz. Mark Zuckerberg’in mezuniyet konuşmasının da 25 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini belirtelim.