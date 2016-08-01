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Mario + Rabbids Kingdom Battle için Çıkış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:34 - Tarih: 30 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Mario + Rabbids Kingdom Battle için Çıkış Videosu GeldiNintendo ve Ubisoft ortaklığı ile geliştirilen ve merakla beklenen Mario + Rabbids Kingdom Battle, Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirdi. Oyun için çıkış videosu da paylaşıldı. E3 duyurusu ile birlikte dikkatleri çekip, 50′den fazla ödül ve adaylık kazanan oyun için yeni içerik ve hikaye içeren DLC’lerin bulunduğu bir Season Pass da duyuruldu. Mağazaya eklenen Season Pass, 19.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Oyunun yayınlanan çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Mario + Rabbids Kingdom Battle için Çıkış Videosu Geldi

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