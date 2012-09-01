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LoL Oynayarak Toplamda 1,04 Milyon Dolar Kazanan İlk Oyuncu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 28 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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LoL Oynayarak Toplamda 1,04 Milyon Dolar Kazanan İlk OyuncuRiot Games, bilindiği üzere ülkemiz ve dünya genelinde gerçekleştirdiği büyük turnuvalarla tanınıyor. MOBA denildiğinde akla ilk gelen League of Legends ve Dota oyunlarından da Türk oyuncuları için LoL oyununun bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. E-spor turnuvalarında çok büyük ödüllerin verilmesi de bu organizasyonlara gösterilen ilginin büyümesini sağlıyor. LoL oynayarak e-spor turnuvalarından ilk defa bir oyuncu, toplamda 1,04 milyon dolar kazanarak adını e-spor tarihine yazdırdı. Bu oyuncu da milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli orta koridor oyuncusu Lee “Faker” Sang Hyeok. Ünlü oyuncu kariyeri boyunca tam 35 büyük turnuvaya katılmış ve henüz 21 yaşında olmasına rağmen bu ödül fiyatlarına ulaşmış.

LoL Oynayarak Toplamda 1,04 Milyon Dolar Kazanan İlk Oyuncu

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