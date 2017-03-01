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Logitech, Yeni Mekanik Klavyesini Duyurdu: G Pro [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:35 - Tarih: 09 Mart 2017 - Yorum: 0
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Logitech, Yeni Mekanik Klavyesini Duyurdu: G Pro [Video]Genel oyuncular çok fazla oyun ekipmanlarını düşünmezken, profesyonel oyuncular oyun oynarken güçlü sistem özelliklerinin yanı sıra klavye, mouse gibi ekipmanlara da dikkat ederler. Logitech de profesyonel oyunculara yönelik özel mekanik klavyesini tanıttı. Logitech G Pro adıyla lanse edilen mekanik klavye, şık tasarımının yanı sıra kablosunun takılıp çıkarılabilir özelliği ile de kolay taşınabiliyor. Romer-G isimli tuş sistemine sahip olan klavye, tuşlara basıldığı zaman standart klavyelere göre %25 daha hızlı tepki veriyor.

Logitech, Yeni Mekanik Klavyesini Duyurdu: G Pro [Video]

Kontrol edilebilir RGB aydınlatmaya sahip olan Logitech G Pro, yaklaşık 129 dolar fiyat etiketiyle birlikte bu ayın sonlarına doğru çıkışını gerçekleştirecek. Logitech G Pro‘nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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