Tarsier Studios tarafından geliştirilen ve Bandai Namco ile dağıtımı üstlenilen, bulmaca-platform türündeki oyun olan Little Nightmares için 7 dakika 47 saniye uzunluğunda yeni bir oynanış videosu geldi. 28 Nisan 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkış yapacak olan oyun, farklı atmosferiyle dikkat çekiyor. Little Nightmares için paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…