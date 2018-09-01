Linux Mint Nereden İndirilir?

Bildiğiniz gibi, Linux Mint birkaç versiyonu bulunan, akıcı ve hızlı bir yapı sunan işletim sistemidir. Eğer ki bilgisayarınızda Linux Mint kullanmak istiyor iseniz, öncelikle bilgisayarınıza doğru ve tam şekilde ilgili dosyaları indirmeniz gerekmektedir. Bunun için ise, mutlaka ama mutlaka linuxmint.com adresini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Gerek resmi site olması açısından, gerek güvenlik açısından ilgili siteyi Linux Mint versiyonlarını indirmek için kullanabilmektesiniz.