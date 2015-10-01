Özellikle iş dünyasındaki kişilerin paylaşımlarda bulunabildiği ve yeni bağlantılar kurabildiği bir sosyal paylaşım sitesi olan LinkedIn, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bir webmaster olarak, böyle güçlü bir web sitesinden bağlantı edinmeniz oldukça faydalı olacaktır. Peki, bunun nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda oldukça kolay bir şekilde LinkedIn’den backlink alabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Linkedin Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

LinkedIn’den Backlink Almayı Öğrenelim

Öncelikle LinkedIn‘e giriş yapın.

Ardından Profil > Profili Düzenleyin sekmesine tıklayın.

İletişim Bilgileri adlı butona tıklayın.

Web Siteleri adlı kutucuğa web sitenizin başlığını ve URL’sini girin.