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LinkedIn’de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:10 - Tarih: 29 Aralık 2017 - Yorum: 0
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LinkedIn'de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?LinkedIn özellikle profesyonel dünya açısından oldukça efektif bir plâtform. Gerek işverenler, gerek iş arayanlar için verimli bir global ağ. Dolayısı ile LinkedIn‘de mevcut yeteneklerinizi, donanımlarınızı listeleyerek kendinizi potansiyel müşterilere veya işverenlere tanıtmayı düşünebilirsiniz. Bu yüzden yetenek ekleme oldukça önem arz ediyor. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda LinkedIn’de yeni yetenekler ekleme yöntemini siz de bugün öğrenebilirsiniz.

AYRICA: LinkedIn’de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

LinkedIn’de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Yetenekler alanına gelin.

LinkedIn'de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Yeni yetenek ekle butonu ile yetenek ekleyebilirsiniz.

LinkedIn'de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

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