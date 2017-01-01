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LinkedIn’de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:06 - Tarih: 19 Kasım 2017 - Yorum: 0
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LinkedIn'de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?LinkedIn kesinlikle iş hayatı açısından önem arz eden bir plâtform. Bu bağlamda, kendi profilinizi oluşturarak iş dünyasındaki yeni insanlar ile tanışabilir veya potansiyel işverenler ile de kontak kurabilirsiniz. Ek olarak, bir şirketiniz var ise, kişisel profile ek olarak, şirket sayfası da oluşturmak mümkün. Bu sayfada şirketiniz ile ilgili paylaşımlarda bulunarak, takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar ile LinkedIn’de şirket sayfası oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

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LinkedIn’de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) İş adlı açılır butona tıklayın.

LinkedIn'de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

3) Şirket Sayfası Oluştur sekmesine tıklayın.

LinkedIn'de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

4) Açılan sayfadaki seçenekleri doldurarak sayfanızı oluşturun.

LinkedIn'de Şirket Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

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