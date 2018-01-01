Dünyanın en büyük iş ağlarının başında gelen LinkedIn, kesinlikle kullanılması gereken bir servis. Ancak hesabınızın güvenliğini de sağlamak sizlerin elinde. Örneğin, güçlü ve özgün bir şifre tercih etmeniz gerektiğini hatırlatmamıza izin verin. Şifrenizin güçlü olması için, karışık karakter ve rakamları kullanmanız iyi bir yol olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek LinkedIn’deki mevcut şifrenizi bugün değiştirebilirsiniz. Aralıklarla şifrenizi güncellemeyi de unutmayın.

AYRICA: LinkedIn’de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

LinkedIn’de Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Ben adlı açılır menüye tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın.

Temel başlığındaki Şifreyi değiştir bağlantısına tıklayın.