Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

LinkedIn’de Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:46 - Tarih: 08 Ocak 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

LinkedIn'de Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en büyük iş ağlarının başında gelen LinkedIn, kesinlikle kullanılması gereken bir servis. Ancak hesabınızın güvenliğini de sağlamak sizlerin elinde. Örneğin, güçlü ve özgün bir şifre tercih etmeniz gerektiğini hatırlatmamıza izin verin. Şifrenizin güçlü olması için, karışık karakter ve rakamları kullanmanız iyi bir yol olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek LinkedIn’deki mevcut şifrenizi bugün değiştirebilirsiniz. Aralıklarla şifrenizi güncellemeyi de unutmayın.

AYRICA: LinkedIn’de Yetenek Ekleme Nasıl Yapılır?

LinkedIn’de Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ben adlı açılır menüye tıklayın.

  • Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın.

  • Temel başlığındaki Şifreyi değiştir bağlantısına tıklayın.

  • Açılan kutucukları doldurarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.526 yazıda 7.959 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık