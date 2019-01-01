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LinkedIn’de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:01 - Tarih: 07 Ocak 2019 - Yorum: 0
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LinkedIn'de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Dünyanın en büyük iş plâtformu olan LinkedIn‘i kullanmayan çok az insan var. Neredeyse birçok insan kesinlikle kullanmaktadır. Peki, LinkedIn hesabınızı daha kişisel bir hâle getirmek için, neler yapabilirsiniz? İşte, bu içeriğimizde bir örnek ile ilerleyeceğiz. LinkedIn’de kapak fotoğrafı değiştirme nasıl yapılır, bunu biliyor muydunuz? Bu işlem çok basittir. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de LinkedIn profiliniz için kapak fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Bugün LinkedIn Hesabınızı Oluşturmayı Unutmayın

LinkedIn’de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Profili görüntüle butonuna tıklıyoruz ilk önce.

LinkedIn'de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Düzenle butonuna tıklayalım.

LinkedIn'de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Kapak fotoğrafı üzerindeki Düzenle butonuna da tıklayarak fotoğrafı değiştirebilirsiniz.

LinkedIn'de Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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