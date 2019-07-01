LinkedIn'de videolar varsayılan olarak otomatik oynatılır. Ancak sınırlı bir İnternet erişiminiz mevcut ise, yapmanız gereken çok basit. Yani LinkedIn otomatik video oynatma kapatmak kesinlikle mümkündür. Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın. Ardından Hesap bölümünde yer alan, Otomatik oynatılan videolar adlı bağlantıya tıklayın. İlgili seçeneği ise Hayır olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

LinkedIn Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?