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LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:00 - Tarih: 21 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini AçıkladıÖzellikle son yıllarda kullanıcı sayısında dikkat çekici bir artış yaşayan ve iş hayatına dair bir sosyal platform olan LinkedIn, dünyanın en popüler 10 şirketi listesini açıkladı. Milyonlarca şirketi bünyesinde barındıran platform, bu şirketler hakkında marka değeri, çalışan sayısı ve birtakım özelliklerini de içeriğinde bulunduruyor. Sahip olduğu bilgilerle birlikte her yıl yaptığı en iyi şirketler listelerinin bu yıl olanı da paylaşılmış oldu. Listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Dünyanın En Popüler 10 Şirketi

1.) Alphabet (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 72.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

2.) Amazon (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 341.400)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

3.) Facebook (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 17.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

4.) Salesforce (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 25.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

5.) Uber (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 12.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

6.) Tesla (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 30.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

7.) Apple (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 110.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

8.) Time Warner (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 25.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

9.) The Walt Disney Company (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 195.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

10.) Comcast NBCUniversal (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 160.000)

LinkedIn, Dünyanın En Popüler 10 Şirketini Açıkladı

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