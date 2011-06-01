Özellikle son yıllarda kullanıcı sayısında dikkat çekici bir artış yaşayan ve iş hayatına dair bir sosyal platform olan LinkedIn, dünyanın en popüler 10 şirketi listesini açıkladı. Milyonlarca şirketi bünyesinde barındıran platform, bu şirketler hakkında marka değeri, çalışan sayısı ve birtakım özelliklerini de içeriğinde bulunduruyor. Sahip olduğu bilgilerle birlikte her yıl yaptığı en iyi şirketler listelerinin bu yıl olanı da paylaşılmış oldu. Listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Dünyanın En Popüler 10 Şirketi

1.) Alphabet (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 72.000)

2.) Amazon (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 341.400)

3.) Facebook (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 17.000)

4.) Salesforce (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 25.000)

5.) Uber (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 12.000)

6.) Tesla (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 30.000)

7.) Apple (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 110.000)

8.) Time Warner (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 25.000)

9.) The Walt Disney Company (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 195.000)

10.) Comcast NBCUniversal (Dünya Genelinde Çalışan Sayısı: 160.000)