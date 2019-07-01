LinkedIn üzerinde yaptığınız tüm aramalar kayıt altına alınmaktadır. Ancak LinkedIn arama geçmişi silmek mümkün olup, bunun için öncelikle hesabınıza giriş yapmalısınız. Ardından Ayarlar ve Gizlilik sekmesine tıklayın. Gizlilik bölümünde yer alan Arama geçmişi bağlantısına tıklayarak, eğer mevcut ise tüm arama geçmişinizi temizleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görseli aşağıda paylaşıyoruz.
LinkedIn Arama Geçmişi Silme Nasıl Yapılır?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:47 - Tarih: 09 Ağustos 2019 - Yorum: 0
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