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LightShot İndir (Ücretsiz Ekran Görüntüsü Alma / Yakalama Programı)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:13 - Tarih: 01 Ekim 2019 - Yorum: 0

LightShot İndir (Ekran Görüntüsü Alma / Yakalama ProgramıEkran görüntüsü yakalama konusunda lider bir program olan LightShot, hem Türkçe hem de kolay bir kullanım olanağı tanımaktadır. Ekran görüntüsü almak için bir program arıyorsanız, ücretsiz ve oldukça kolay kullanılabilen bu programı tercih etmenizi öneriyoruz. LightShot'a ait tarayıcı bazında eklentiler de mevcut. Ancak bilgisayarınıza kurulum sağlayarak da, kullanım sağlanabilmektedir.

LightShot İndir (Ekran Görüntüsü Yakalama Programı)

Ekran Görüntüsü Alma Programı İndir

Eğer ki ekran görüntüsü alma konusunda yardımcı araçlar kullanmak istiyorsanız, tek başına LightShot size yardımcı olacaktır. LightShot, ekran görüntüsündeki belirli bir noktayı işaretlemek için, işaretçileri de mevcut olan ücretsiz bir programdır.

LightShot - Tanıtım Videosu

İndir: LightShot (Türkçe)

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