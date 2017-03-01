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LG’den Uygun Fiyatlı ve 4.500 mAh Bataryalı Akıllı Telefon

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:18 - Tarih: 05 Haziran 2017 - Yorum: 0
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LGden Uygun Fiyatlı ve 4.500 mAh Bataryalı Akıllı TelefonLG, duyurusunu yeni yaptığı akıllı telefonu ile yüksek pil kapasitesini uygun fiyatta isteyen tüketicileri hedef alıyor. LG X500 ismiyle duyurulan akıllı telefon, 4.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkatleri çekiyor. Tam dolu şarjla 20 saat boyunca video izlemenin mümkün olduğu söylenen akıllı telefon, 5,5 inçlik ekranın yanı sıra Mediatek MT6750 işlemcisi, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geliyor. Arka tarafında 13 megapiksel ve ön tarafında da 5 megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip olan LG X500, yaklaşık 285 dolar fiyat etiketi ile birlikte 9 Haziran’da Güney Kore’de satışa sunulacak. Akıllı telefonun diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

LGden Uygun Fiyatlı ve 4.500 mAh Bataryalı Akıllı Telefon

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