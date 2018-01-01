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LG V30 Plus’ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:21 - Tarih: 18 Ocak 2018 - Yorum: 0
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LG V30 PlusLG, yeni akıllı telefonu V30 Plus’ı ülkemizde satışa sunacağını kısa süre önce açıkladıktan sonra şimdi de satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi verdi. 6 inç boyutunda, Corning Gorilla Glass 5 koruması ile kaplı dünyadaki ilk OLED FullVision ekranı ile dikkat çeken akıllı telefon, Snapdragon 835 işlemcisi ve 4 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. Ayrıca telefonun 3.300 mAh kapasiteli bataryası ve microSD kart desteği ile arttırılabilen 128 GB dahili depolama alanı olduğunu belirtelim. Ocak ayının sonunda ülkemizde satışa sunulacak olan LG V30 Plus‘ın 4.399 TL fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

LG V30 Plus'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

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