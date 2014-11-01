LG, yeni amiral gemisi G6′nın tanıtımından önce yeni akıllı telefonu X power 2′yi duyurdu. Uzun pil ömrüyle dikkatleri üzerine çeken, batarya odaklı akıllı telefon, sahip olduğu 4.500 mAh kapasiteli bataryası ile 15 saate kadar video oynatmaya ve 18 saate kadar internette vakit geçirmeye imkan sağlıyor. 5.5 inç büyüklüğünde ekranı ile 720 x 1280 piksel çözünürlük sunan LG X power 2, sekiz çekirdekli 1,5 GHz’lik işlemcisinden gücünü alıyor.

Bazı ülkelerde 1.5 GB RAM bazılarında da 2 GB RAM ile gelecek olan akıllı telefon microSD kart desteği ile artırılabilen 16 GB’lık dahili hafızaya sahip.

Android 7 Nougat işletim sistemiyle gelen ve 164 gram ağırlığa sahip olan telefon, arka tarafında 13 megapiksel kamera, ön tarafında ise 5 megapiksel kamera ile donatılmış. Üstelik telefonda hem arkada hem de önde LED flaş yer alıyor.

Siyah, titanyum, mavi ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan LG X power 2, mart ayından itibaren çıkışını gerçekleştirecek. Telefonun satış fiyatı ise henüz belli değil.

LG X power 2 Tanıtım Videosu