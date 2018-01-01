LG, Uygun Fiyatlı Yeni Akıllı Telefonu X4 Plus’ı Tanıttı

LG, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu X4 Plus‘ı görücüye çıkardı. 5,3 inç boyutunda 720p çözünürlüklü IPS ekran ile gelen akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisinden ve 2 GB RAM belleğinden alıyor. Arttırılabilen 32 GB dahili hafıza, 3.000 mAh kapasiteli batarya ve 13 MP arka – 5 MP ön kamera ile donatılan LG X4+, sahip olduğu MIL-STD 810G sertifikası ile darbelere, yüksek sıcaklığa, termal şoka ve neme karşı dayanıklı olduğunu kanıtlıyor. 8,6 mm kalınlığında ve 172,3 gram ağırlığında olan, mavi ve mor renk seçenekleriyle tercih edilebilecek akıllı telefon, 280 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.