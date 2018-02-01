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LG K10 ve LG K8′in 2018 Versiyonları Geliyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:34 - Tarih: 24 Şubat 2018 - Yorum: 0
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LG K10 201826 Şubat – 1 Mart 2018 tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi etkinliği ile birçok yeni akıllı telefon modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi modellerin yanı sıra orta segment modellerin de tanıtılacağı etkinlikte, LG‘nin orta segmentleri K10 ve K8‘nin 2018 versiyonları olacak. 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisinden güç alan LG K10 2018, 5.3 inçlik 720p çözünürlüklü ve In-cell Touch teknolojisine sahip ekranı ile gelecek. Ayrıca arka tarafında 13 MP – ön tarafında da 8 MP kamera olan akıllı telefon, 3,000 mAh kapasiteli batarya ve Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

LG K10 2018 ve LG K8 2018

LG K8 2018 modeli ise, 1.4 GHz’lik 4 çekirdekli işlemcisinden ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 720p çözünürlüklü 5 inç ekranın yanı sıra microSD ile arttırılabilen 16 GB dahili depolama ve 2.500 mAh batarya ile gelecek olan akıllı telefon, arka tarafında 8 MP – ön tarafında da 5 MP kamera ile boy gösterecek.

Akıllı telefonların satış fiyatları ve çıkış tarihleri için MWC 2018 etkinliğindeki tanıtımını bekliyoruz.

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