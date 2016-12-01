LG, CES 2017 fuarı öncesinde K serisi akıllı telefon ailesine ekleyeceği K3, K4 ve K8 modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Akıllı telefon pazarında orta segment olarak görülecek yeni K serisi akıllı telefonlar, önümüzdeki günlerde başlayacak olan CES 2017 fuarı kapsamında daha ayrıntılı tanıtılacak. LG K3 ve K4 akıllı telefonlarının işletim sistemi, RAM, dahili depolama, işlemci ve grafik birimleri aynıyken, K8′de daha güçlü bir işlemci ve grafik birimi tercih edilmiş.

LG K3, K4, K8 Özellikleri

133.9 x 69.75 x 9.44 mm boyutlarında ve 132 gram ağırlığında olan LG K3 modelinde 4.5 inçlik 854 x 480 piksel çözünürlüklü ekran kullanılıyor. Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden ve Adreno 304 grafik biriminden gücünü alan akıllı telefon 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı ile desteklenmiş. Ayrıca, dahili depolama alanı microSD kart desteği ile 32 GB’a kadar artırabiliyor.

Kamera performansı olarak da 2 MP çözünürlüğünde ön ve 5 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip olan LG K3, Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ve 2.100 mAh kapasiteli batarya ile gelecek.

LG K4 modelinde de aynı işlemci, grafik birimi, RAM ve depolama alanına ek 5 inçlik 854 x 480 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Ön ve arka tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alan akıllı telefon, 2.500 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

LG K8 modeli ise, dört çekirdekli MediaTek MT6737 işlemcisi, Mali-T720 MP2 grafik birimi ve 1.5 GB RAM ile güçlendirilmiş. 5 inçlik HD çözünürlüklü ekrana sahip olan akıllı telefon, 16 GB dahili depolama alanı, 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera ve 2.500 mAh kapasiteli bataryası ile geliyor. LG K8 modeli ise Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.