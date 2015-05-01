LG, mobil cihazlardan pratik bir şekilde fotoğraf çıktısı almaya yarayan cep boyutundaki yazıcısı “LG Pocket Photo“yu duyurdu. 78 x 125 x 22 mm boyutlarında ve sadece 177 gram ağırlığında olan cep yazıcısı, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor ve kablosuz iletişimini Bluetooth bağlantısıyla gerçekleştiriyor. Yazıcının dikkat çeken özelliği ise mürekkebe ihtiyaç duymuyor oluşu. Bunu da özel tasarım kağıtlarda yer alan ZINK teknolojisi sayesinde yapabiliyor.

4.070 mAh kapasiteli pile sahip olan yazıcı, 30 dakikada şarj edilebiliyor ve tam dolu pille 20 sayfaya kadar fotoğraf çıktısı almanıza imkan sağlıyor.

JPEG ve PNG görüntü formatlarına destek veren, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle de satışa çıkarılan yazıcının yurt dışındaki satış fiyatı ise 119 dolar.