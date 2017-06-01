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Leyla’dan Sonra Nedir? Leyla’dan Sonra Projesini Tanıyalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:41 - Tarih: 18 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Leyladan Sonra Nedir? Leyladan Sonra Projesini TanıyalımSizlere Teknobeyin olarak çok önemli bir projeyi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Leyla’dan Sonra projesi kronik hastalıklara sahip olan dostlarımızı sevindirmek ve mutlu etmek için gönüllü hediye alımlarının gerçekleştirildiği, onların hayâllerinin gerçekleştirilmesini sağlayan bir ekosistem yaratmak isteyen oldukça güzel ve yapıcı bir düşünce. Siz de kronik hastalıkları olan dostlarımızın hayâlini gerçekleştirmek istiyor iseniz, ilgili web sitesine girmeniz yeterli olacaktır.

Tüm detayları web sitesinde bulacaksınız. Bizler de Teknobeyin.com olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz ve tanıtımını yapmaya özen gösteriyor olacağız. Projenin yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ise sonsuz kere kutluyoruz. Lütfen ilgili web sitesini siz de ziyaret edin.

Adresler: Leyla’dan SonraInstagram SayfasıFacebook Sayfası

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