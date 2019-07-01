Lenovo Z6 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo, Z6 Pro modelini tanıttığında Z6 modelini tanıtmamıştı. Şimdi de Çin'deki etkinlikte Lenovo Z6 teknik özellikleri ve fiyatıyla ortaya çıktı. 6.39 inç boyutlarında 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan damla çentikli OLED ekrana sahip olan akıllı telefon, 18W hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryasıyla geliyor.

Gücünü Snapdragon 730 işlemcisinden ve 6 - 8 GB RAM seçeneklerinden alan model, 64 ve 128 GB hafıza seçenekleri sunuyor. Ayrıca bünyesinde 512 GB‘a kadar artırılabilir microSD kart desteği de bulunuyor.

Lenovo Z6 Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafına baktığımızda telefonun arka tarafında f/1.8 diyaframlı 24 MP ana kamera, 8 MP ikincil kamera ve 5 MP derinlik sensörü ile üçlü dizilim, ön tarafında da 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor.

Mavi renk olarak Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan telefonda USB-C portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 özellikleri de bulunuyor.

Lenovo Z6, 6 GB RAM ve 64 GB depolama sunan versiyonuyla 275 dolar, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonuyla 305 dolar ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu ile de 365 dolar fiyatında olacak. Akıllı telefon öncelikle 9 Temmuz tarihinde Çin’de satışa sunulacak.